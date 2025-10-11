Boom di finanziamenti a Limatola | il Comune incassa altri 2,4 milioni di euro

Tempo di lettura: 2 minuti Nuovo traguardo per l ’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Domenico Parisi che incassa un ulteriore finanziamento da 2,4 milioni di euro, destinato alla riqualificazione della viabilità cittadina. Le risorse consentiranno di intervenire su diversi tratti stradali del territorio comunale, con lavori di riammagliamento, messa in sicurezza e adeguamento delle infrastrutture, per migliorare la mobilità e la sicurezza dei cittadini. Questo nuovo finanziamento si aggiunge a una lunga serie di fondi già intercettati negli ultimi anni: 6,5 milioni di euro per la rete fognaria, lavori in corso per l’edilizia scolastica – in particolare per la costruzione di un asilo nido – fondi per il restauro del campanile della chiesa di Ave Gratia Plena, oltre agli interventi ormai in fase avanzata per il Palazzetto dello Sport e per l’efficientamento energetico della pubblica illuminazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

