Boom bollette | in 10 anni +74% per la luce +47% per l' acqua
I costi di gestione e manutenzione della casa sono letteralmente schizzati negli ultimi 10 anni, spinti al rialzo dall'impennata delle bollette. A fronte di un'inflazione dal 2015 ad oggi pari a circa il 23%, il prezzo dell'elettricità è aumentato di ben il 74%, quello del gas di oltre il 39% e quello dell'acqua di ben il 47,6%. C'è una sola voce che ha registrato un andamento negativo dell'indice. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Boom bollette, in 10 anni +74% per la luce, +47% per l'acqua - I costi di gestione e manutenzione della casa sono letteralmente schizzati negli ultimi 10 anni, spinti al rialzo dall'impennata delle bollette.
