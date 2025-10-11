Boom bollette in 10 anni +74% luce +47% acqua

Imolaoggi.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I costi di gestione e manutenzione della casa sono letteralmente schizzati negli ultimi 10 anni, spinti al rialzo dall'impennata delle bollette. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

boom bollette in 10 anni 74 luce 47 acqua

© Imolaoggi.it - Boom bollette, in 10 anni +74% luce, +47% acqua

In questa notizia si parla di: boom - bollette

Caro vita a Bologna, in 5 anni +30%: boom per il costo di affitti e bollette

boom bollette 10 anniBoom bollette, in 10 anni +74% per la luce, +47% per l'acqua - I costi di gestione e manutenzione della casa sono letteralmente schizzati negli ultimi 10 anni, spinti al rialzo dall'impennata delle bollette. Lo riporta ansa.it

boom bollette 10 anniPrescrizione biennale bollette, come difendersi da richieste non dovute - Come funziona la prescrizione biennale, come verificare se una richiesta di pagamento è prescritta e come intervenire tempestivamente per tutelare i propri diritti ... Segnala quifinanza.it

Cerca Video su questo argomento: Boom Bollette 10 Anni