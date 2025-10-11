Boom bollette in 10 anni +74% luce +47% acqua
I costi di gestione e manutenzione della casa sono letteralmente schizzati negli ultimi 10 anni, spinti al rialzo dall'impennata delle bollette.
Caro vita a Bologna, in 5 anni +30%: boom per il costo di affitti e bollette
L'IA fa impennare la bolletta: boom dei consumi elettrici per i Data Center, +144,6% in 4 anni L'aumento dell'energia assorbita dall'economia digitale è del 50,6% nel quadriennio 2019-2023
Boom bollette, in 10 anni +74% per la luce, +47% per l'acqua - I costi di gestione e manutenzione della casa sono letteralmente schizzati negli ultimi 10 anni, spinti al rialzo dall'impennata delle bollette.
