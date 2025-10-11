Roma, 11 ottobre 2025 - La Spagna si muove con cifre chiare e procedure snelle. Il governo di Madrid ha infatti mantenuto detrazioni fiscali tra il 20% e il 60% per lavori di ristrutturazione, efficientamento energetico e sostenibilità, con tempi certi di rimborso e certificazioni energetiche obbligatorie. Il risultato è un comparto edilizio in crescita, con cantieri attivi e investimenti stabili, grazie anche al sostegno dei fondi europei NextGenerationEu. Insomma, un piano di incentivi che si muove con numeri da far invidia a chi in Italia ha vissuto la stagione del 110%. L’eldorado iberico e Pmi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Bonus casa: la Spagna fa il 60%, l’Italia frena. E le nostre Pmi ora guardano a Madrid