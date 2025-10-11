Bonolis a Sky | Il gioco di Chivu mi piace più di quello di Inzaghi ho saputo una cosa sulla preparazione fisica

Inter News 24 Il noto conduttore televisivo e tifoso dell’Inter, Paolo Bonolis, si è espresso così sul nuovo ciclo nerazzurro con Chivu in panchina. Intervistato da Sky Sport per la partita di tennis disputata in doppio con Fabio Fognini in occasione dell’evento ‘Tennis&Friend’ che si tiene al Foro Italico, il noto conduttore televisivo e tifoso dell’Inter, Paolo Bonolis, si è espresso così su alcuni temi legati al mondo nerazzurro. LA SFIDA CON FOGNINI – « Fabio ha vissuto con me delle emozioni finalmente che gli erano mancate durante tutta la carriera da ballerino e si è tolto la soddisfazione. 🔗 Leggi su Internews24.com

