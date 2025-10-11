Bonny Inter pochi minuti tantissima resa per il francese | l’ex Parma fa impazzire i nerazzurri

Inter News 24 Bonny Inter, l’impatto del giovane francese con la squadra di Chivu è stato sorprendente: il dato sull’attaccante nerazzurro. Pochi minuti, tantissima resa: l’esordio di Angelo Bonny con la maglia dell’ Inter è stato impetuoso, oltre ogni aspettativa e scetticismo. Nonostante il tempo limitato in campo, l’ex Parma ha subito dimostrato di avere tutte le carte in regola per ritagliarsi un ruolo da protagonista nella squadra di Cristian Chivu. I numeri, come raccontato da Gazzetta dello Sport, parlano chiaro: in soli 159 minuti di gioco, Bonny ha messo a segno due gol e tre assist, un impatto che ha impressionato anche i più scettici. 🔗 Leggi su Internews24.com

