Bonifiche in città 360 ferite aperte | la roadmap del Comune

Bresciatoday.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

360 siti tra aree pubbliche e private richiedono interventi di bonifica: tanto è grande la ferita diffusa della città di Brescia. Solo una piccola parte di questi - circa il 10% - riguarda terreni comunali, ma è proprio da qui che l'amministrazione ha scelto di partire per impostare la roadmap. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

