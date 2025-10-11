«Piove, governo ladro». Chissà se il leader dei Verdi Angelo Bonelli imprecherà così nelle prossime settimane. Che maledica il maltempo e pure Giorgia Meloni, resterà comunque scolpita nella memoria la sua immagine in Parlamento, pochi mesi dopo l’insediamento del governo di centrodestra, con in mano i sassi dell’Adige. Secondo lui le pietre rappresentavano meglio di qualsiasi altra cosa il cambiamento climatico. Il fiume in secca era, sempre a suo dire, il segno di una situazione drammatica, che avrebbe presto portato l’Italia verso la desertificazione. Da allora sono trascorsi appena tre anni, ma mai come in questo periodo il nostro Paese ha dovuto registrare forti precipitazioni. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Bonelli resta con un pugno di sassi: alluvioni e piogge smentiscono l’allarme desertificazione