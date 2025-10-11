bonelli e fratoianni impazzimento da nobel un premio della destra

Sono sempre loro: i soliti comunisti. Il Nobel per la Pace a Maria Corina Machado, la “dama de hierro”, fondatrice del partito politico liberale Vente Venezuela, strenua oppositrice del regime rosso di Nicolas Maduro, colpevole di stimare Donald Trump e dalla parte di Israele, è andato di traverso alla sinistra italiana. Lesa maestà il premio alla Thatcher venezuelana. Sentite la premiata ditta Angelo Bonelli-Nicola Fratoianni, menti di Alleanza Verdi Sinistra: «Non ci convince affatto che il Nobel per la Pace sia stato dato a Maria Corina Machado. Una scelta che risponde più all’egemonia politica che la destra conservatrice e i suoi adepti nel mondo stanno cercando di rendere predominante. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

