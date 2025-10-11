Bonansea dopo la sconfitta della Juventus Women | Testa alta e unione I momenti difficili hanno questo potere Il messaggio da leader – FOTO
Bonansea dopo la sconfitta della Juventus Women: la FOTO pubblicata dall’attaccante bianconera. Una doccia fredda, un ko inaspettato che riporta bruscamente sulla terra le Juventus Women dopo l’esaltante notte di Champions. Nella seconda giornata di campionato, le bianconere cadono in casa per 1-0 contro un Como cinico e organizzato. A decidere il match, una rete di Nischler nel finale, al termine di una partita in cui la squadra di Canzi ha creato tanto, colpito un palo, ma non è riuscita a trovare la via del gol. Al termine della gara, è Barbara Bonansea a suonare la carica. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara Bonansea (@barbarabonansea) L’attaccante bianconera, con un post sui suoi profili social, ha voluto mandare un messaggio forte alla squadra e ai tifosi, per reagire immediatamente a questa battuta d’arresto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Juventus: De Jong; Kullberg, Calligaris, Harviken; Krumbiegel, Brighton, Schatzer, Carbonell; Godo; Girelli (C), Beccari. A disposizione: Peyraud-Magnin, Capelletti, Rosucci, Bonansea, Walti, Vangsgaard, Thomas, Libran, Salvai, Pinto, Cambiaghi, Lenzini.
Finisce 1-1 il primo tempo all'Allianz Stadium tra #JuventusWomen e #Benfica La Juve comincia il match 6' dopo con la rete di Sousa Alves (una delle due e uniche azioni d'attacco del Benfica), sviluppa parecchie azioni dal lato sinistro di #Carbonell, ma la
