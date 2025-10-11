Bolzano bivacca in un garage dell’IPES e viene scoperto durante i lavori | denunciato un 59enne

Notizie.virgilio.it | 11 ott 2025

Bolzano, bivacca in un garage dell’IPES e viene scoperto durante i lavori: denunciato un 59enne - A Bolzano la Polizia ha liberato un garage IPES occupato abusivamente da un 59enne pluripregiudicato, denunciato all’Autorità Giudiziaria. Secondo virgilio.it

