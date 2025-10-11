Bologna Odgaard deve diventare un grande trascinatore in casa rossoblu La situazione
Odgaard ritrova la forma: una risorsa preziosa per il Bologna di Italiano Il Bologna può sorridere: Jens Odgaard sta finalmente tornando ai suoi livelli. Dopo mesi complicati a causa di problemi fisici, il centravanti danese sembra aver ritrovato brillantezza e concretezza sotto porta. I gol segnati contro Lecce e Pisa non sono solo episodi, ma . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
In questa notizia si parla di: bologna - odgaard
Orsolini e Odgaard non bastano: il Bologna fa 2-2 a Lecce
Secondo gol consecutivo in campionato per Jens Odgaard ! Il danese ha chiuso - con la rete del definitivo 2-0 - la vittoria del suo Bologna in casa del Cagliari. Aspettando notizie positive dagli altri nordici in rossoblu, Jens mostra la via! - facebook.com Vai su Facebook
53° | JENS! Troviamo ancora la via della rete grazie al mancino da fuori area di Odgaard ? #BolognaPisa | 4-0 | #WeAreOne - X Vai su X
Bologna-Friburgo, le pagelle: Orsolini si accende, Odgaard risale, Skorupski fa miracoli - Cambiaghi 6,5: è sempre un dito nell’occhio della difesa avversaria (a Roma non direbbero occhio) tutte le volte che lo innescano, spesso nel primo tempo e quasi mai nella ripresa. Riporta bologna.repubblica.it
Le pagelle di Lecce-Bologna 2-2: Camarda trova il gol allo scadere, Odgaard entra e segna. Lassana Coulibaly eccellente, Kouassi disastroso - 2 con le pagelle della partita: il migliore è Camarda, che salva i salentini con un gol da attaccante vero i ... Scrive eurosport.it