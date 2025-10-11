Bologna, 11 ottobre 2025 – Un’ottantina di persone stamattina a Filla, in Montagnola, per il ‘check-up’ sul terzo settore bolognese. Un’iniziativa per mettere al centro il welfare, organizzata da Bottega delle idee, che ha riunito tante associazioni che hanno parlato per tre minuti ciascuna, lanciando proposte e raccontando criticità. All’evento diversi esponenti centristi, il senatore di Azione, Marco Lombardo, il capo di Gabinetto della Città metropolitana Stefano Mazzetti (Italia Viva) e Chiara Pazzaglia, presidente delle Acli provinciali di Bologna. In platea ci sono il senatore eletto nelle fila del centrosinistra Pier Ferdinando Casini, seduto in mezzo al segretario provinciale del Pd, Enrico Di Stasi, e Matilde Madrid, assessora alla Sicurezza del Comune di Bologna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bologna, il laboratorio del centro sinistra parte dal welfare