Bologna il laboratorio del centro sinistra parte dal welfare
Bologna, 11 ottobre 2025 – Un’ottantina di persone stamattina a Filla, in Montagnola, per il ‘check-up’ sul terzo settore bolognese. Un’iniziativa per mettere al centro il welfare, organizzata da Bottega delle idee, che ha riunito tante associazioni che hanno parlato per tre minuti ciascuna, lanciando proposte e raccontando criticità. All’evento diversi esponenti centristi, il senatore di Azione, Marco Lombardo, il capo di Gabinetto della Città metropolitana Stefano Mazzetti (Italia Viva) e Chiara Pazzaglia, presidente delle Acli provinciali di Bologna. In platea ci sono il senatore eletto nelle fila del centrosinistra Pier Ferdinando Casini, seduto in mezzo al segretario provinciale del Pd, Enrico Di Stasi, e Matilde Madrid, assessora alla Sicurezza del Comune di Bologna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: bologna - laboratorio
Sono felicissima di annunciarvi che anche quest’anno terrò il laboratorio teatrale all’interno del programma UFO – Università di Bologna! E questa volta avrò l’onore di condividere il percorso con il mio maestro Nicola Bonazzi THE VOICE OF WOMAN U - facebook.com Vai su Facebook
Bologna laboratorio del campo largo: per la festa nazionale dell’Anpi arrivano Schlein, Conte e Fratoianni - A spingere il centrosinistra e «tutte le forze democratiche» a ritrovare l’unità ci pensa l’Anpi, che allunga di un giorno la ... Scrive corrieredibologna.corriere.it
Anpi, Cgil e il centrosinistra in piazza contro il corteo dell'estrema destra: la piazza di Bologna intona "Bella ciao" - Questa mattina in piazza Nettuno, davanti al sacrario dei caduti, in centinaia si sono radunati, richiamati da ... Segnala bologna.repubblica.it