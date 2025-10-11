Bologna ancora in piazza per Gaza | Continueremo finché la Palestina non sarà libera | VIDEO e FOTO

Bolognatoday.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Migliaia di persone hanno attraversato oggi pomeriggio il centro di Bologna per chiedere la fine dell’occupazione e una pace giusta in Palestina.?La manifestazione, organizzata a sostegno del popolo di Gaza, è partita da piazza dei Martiri, ha percorso via Ugo Bassi e si è conclusa sotto le Due. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

bologna piazza gaza continueremoNuovi cortei pro Flotilla e Palestina: migliaia in piazza a Roma, Bologna e Milano - A Roma, le associazioni palestinesi organizzano un nuovo corteo con partenza dal Colosseo e arrivo a Piazzale Ostiense. tg.la7.it scrive

bologna piazza gaza continueremoL’accordo su Gaza non ferma i cortei in Italia: manifestazioni a Milano, Torino e Bologna - L'accordo tra Israele e Hamas sulla prima fase del piano di Donald Trump per Gaza non ferma le manifestazioni in solidarietà con la Palestina nelle principali c ... Come scrive msn.com

