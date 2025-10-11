Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera a un nuovo decreto legislativo che recepisce la direttiva europea sul Market Design, la riforma che punta a rendere il mercato energetico più chiaro e accessibile per i cittadini. L’obiettivo è garantire maggiore trasparenza nei contratti, impedire ai fornitori di cambiare le condizioni economiche senza consenso e introdurre una gestione più ordinata dei tempi per il cambio di operatore. Bollette più chiare e regole più rigide per i fornitori. Il cuore del provvedimento è la trasparenza delle informazioni che arrivano in bolletta. Le nuove regole prevedono che i consumatori ricevano dettagli completi e comprensibili su ogni voce di spesa: dal nome del fornitore con i relativi contatti, ai costi totali, fino alle promozioni, agli sconti e ai servizi aggiuntivi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Bollette più chiare e stop alle sorprese: il Governo vara la riforma per difendere i consumatori