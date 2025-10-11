Bollette più chiare e stop alle sorprese | il Governo vara la riforma per difendere i consumatori

Il  Consiglio dei ministri  ha dato il via libera a un nuovo  decreto legislativo  che recepisce la direttiva europea sul  Market Design, la riforma che punta a rendere il mercato energetico più chiaro e accessibile per i cittadini. L’obiettivo è garantire  maggiore trasparenza nei contratti, impedire ai fornitori di cambiare le condizioni economiche senza consenso e introdurre una gestione più ordinata dei tempi per il cambio di operatore. Bollette più chiare e regole più rigide per i fornitori. Il cuore del provvedimento è la  trasparenza delle informazioni  che arrivano in bolletta. Le nuove regole prevedono che i consumatori ricevano  dettagli completi e comprensibili  su ogni voce di spesa: dal nome del fornitore con i relativi contatti, ai costi totali, fino alle promozioni, agli sconti e ai servizi aggiuntivi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

