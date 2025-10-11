Bollette alle stelle | in dieci anni +74% per la luce e +47% per l’acqua

ABBONATI A DAYITALIANEWS Le spese fisse della casa crescono molto più delle spese occasionali. ROMA, 11 ottobre 2025. Negli ultimi dieci anni, i costi di gestione e manutenzione delle abitazioni hanno registrato un vero e proprio boom, spinti soprattutto dall’aumento vertiginoso delle bollette energetiche. Secondo uno studio di Confedilizia, mentre l’inflazione dal 2015 a oggi è cresciuta di circa +23%, le spese per l’energia e i servizi domestici hanno subito rincari ben più forti: Elettricità: +74%. Gas: +39%. Acqua: +47,6%. Unica eccezione in controtendenza: gli elettrodomestici di grandi dimensioni, i cui prezzi nel 2025 risultano più bassi dell’1,5% rispetto a dieci anni fa. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

