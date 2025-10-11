Bollette alle stelle | in dieci anni +74% per la luce e +47% per l’acqua
ABBONATI A DAYITALIANEWS Le spese fisse della casa crescono molto più delle spese occasionali. ROMA, 11 ottobre 2025. Negli ultimi dieci anni, i costi di gestione e manutenzione delle abitazioni hanno registrato un vero e proprio boom, spinti soprattutto dall’aumento vertiginoso delle bollette energetiche. Secondo uno studio di Confedilizia, mentre l’inflazione dal 2015 a oggi è cresciuta di circa +23%, le spese per l’energia e i servizi domestici hanno subito rincari ben più forti: Elettricità: +74%. Gas: +39%. Acqua: +47,6%. Unica eccezione in controtendenza: gli elettrodomestici di grandi dimensioni, i cui prezzi nel 2025 risultano più bassi dell’1,5% rispetto a dieci anni fa. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
In questa notizia si parla di: bollette - stelle
Bollette alle stelle, così negli ultimi 10 anni gestire una casa è diventato un lusso: dall'acqua all'elettricità, tutti gli aumenti
Dato che miseria, caos, bollette astronomiche, benzina alle stelle, paura e guerra derivano solo dalle politiche di contrapposizione, tigna, astio e guerra messe in piedi dall’asse USA-UE verso i BRICS… Il vero tema è uno solo: come rapportarsi in quanto ITAL - facebook.com Vai su Facebook
In 10 anni bollette alle stelle, 15 al via riscaldamenti - A partire dal prossimo mercoledì 15 ottobre nella stragrande maggioranza delle province del Nord Italia e nelle province di montagna del Centro e ... Riporta msn.com
Bollette alle stelle, così negli ultimi 10 anni gestire una casa è diventato un lusso: dall'acqua all'elettricità, tutti gli aumenti - Uno studio di Confedilizia segnala che, nell'era del boom dei prezzi, i prezzi di luce, gas e acqua sono cresciuti fino al triplo dell’inflazione ... Come scrive today.it