Bollette alle stelle così negli ultimi 10 anni gestire una casa è diventato un lusso | dall' acqua all' elettricità tutti gli aumenti

Today.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gestire una casa è diventato sempre più oneroso negli ultimi dieci anni, con spese fisse che hanno subito aumenti ben superiori all’inflazione. A fronte di un incremento generale dei prezzi del 23% dal 2015 a oggi, le bollette energetiche e idriche hanno registrato rialzi ben più marcati. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: bollette - stelle

bollette stelle cos236 ultimiIn 10 anni bollette alle stelle, 15 al via riscaldamenti - A partire dal prossimo mercoledì 15 ottobre nella stragrande maggioranza delle province del Nord Italia e nelle province di montagna del Centro e del Sud (ad esempio L'Aquila, ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Bollette Stelle Cos236 Ultimi