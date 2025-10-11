Bolgare schianto dopo un sorpasso folle | muore la 23enne Asia Curnis sorella salva per miracolo

Tragedia nella notte: muore a 23 anni Asia Curnis, lutto a Gandosso. Un sorpasso azzardato è costato la vita a Asia Curnis, 23 anni, residente a Gandosso, nella Bergamasca. L’ incidente è avvenuto nella notte tra venerdì 10 e sabato 11 ottobre, poco dopo le 2.30, lungo la provinciale 91 bis, nel tratto che attraversa Bolgare. La giovane si trovava al volante della sua Audi A3, diretta verso casa dopo una serata trascorsa fuori con la sorella di 20 anni. Le due ragazze percorrevano un rettilineo che costeggia l’autostrada, quando una Mercedes proveniente in senso opposto ha improvvisamente invaso la loro corsia, centrando in pieno l’Audi. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Bolgare, schianto dopo un sorpasso folle: muore la 23enne Asia Curnis, sorella salva per miracolo

In questa notizia si parla di: bolgare - schianto

Schianto frontale tra auto a Bolgare: morta una ragazza di 23 anni, altri 4 feriti

Schianto a Bolgare (Bergamo): morta Asia Curnis, 23 anni. Gravissimo l’altro conducente suo coetaneo https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/10/11/news/incidente_bolgare_bergamo_morta_asia_curnis_23_anni_gravissimo_altro_conducente_coetaneo- - X Vai su X

Chi era Asia Curnis, morta a 23 anni dopo il frontale con un’auto in sorpasso a Bolgare - Asia Curnis è la ragazza di 23 anni che questa notte, sabato 11 ottobre, ha perso la vita in seguito a un incidente stradale che si è verificato nei ... Scrive fanpage.it

Bolgare, frontale nella notte: Asia muore a 23 anni. Ferita anche la sorella minore - Foto e video - Violento impatto nella notte tra il 10 e l’11 ottobre tra due auto con a bordo ventenni lungo la provinciale 91 bis ... Riporta ecodibergamo.it