Bodybuilding il pratese Niccolò Meoni a Pomezia per conquistare il quarto titolo mondiale
Prato, 11 ottobre 2025 - Pochi mesi fa ha partecipato al “Grand Prix Biagio Filizola” di bodybuilding, che più volte aveva vinto in passato. Non come concorrente, per una volta, ma come giudice. E adesso Niccolò Meoni è pronto a tornare a gareggiare: il ventottenne pratese, domani, sarà a Pomezia (Roma) per le “IBFA World Finals 2025”. Si tratta della ventottesima edizione dei campionati del mondo di bodybuilding della federazione IBFA e Meoni, dopo aver già vinto tre titoli di “Mister Mondo”, punta con decisione al quarto. Nel corso della sua carriera, Niccolò ha ottenuto decine di riconoscimenti e successi agonistici, soprattutto negli anni della pandemia e a cavallo fra il 2020 ed il 2021. 🔗 Leggi su Lanazione.it
