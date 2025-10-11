Bodybuilding il pratese Niccolò Meoni a Pomezia per conquistare il quarto titolo mondiale

Lanazione.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prato, 11 ottobre 2025 - Pochi mesi fa ha partecipato al “Grand Prix Biagio Filizola” di bodybuilding, che più volte aveva vinto in passato. Non come concorrente, per una volta, ma come giudice. E adesso Niccolò Meoni è pronto a tornare a gareggiare: il ventottenne pratese, domani, sarà a Pomezia (Roma) per le “IBFA World Finals 2025”. Si tratta della ventottesima edizione dei campionati del mondo di bodybuilding della federazione IBFA e Meoni, dopo aver già vinto tre titoli di “Mister Mondo”, punta con decisione al quarto. Nel corso della sua carriera, Niccolò ha ottenuto decine di riconoscimenti e successi agonistici, soprattutto negli anni della pandemia e a cavallo fra il 2020 ed il 2021. 🔗 Leggi su Lanazione.it

bodybuilding il pratese niccol242 meoni a pomezia per conquistare il quarto titolo mondiale

© Lanazione.it - Bodybuilding, il pratese Niccolò Meoni a Pomezia per conquistare il quarto titolo mondiale

In questa notizia si parla di: bodybuilding - pratese

bodybuilding pratese niccol242 meoniBodybuilding, il pratese Niccolò Meoni a Pomezia per conquistare il quarto titolo mondiale - Niccolò Meoni parteciperà ai campionati del mondo di bodybuilding della federazione IBFA: il bodybuilder pratese punta al quarto titolo ... lanazione.it scrive

Bodybuilding, il pratese Meoni al debutto da giudice in una gara internazionale - Da bodybuilder a giudice di gara, chiamato ad esprimersi su una competizione di livello internazionale. Scrive lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Bodybuilding Pratese Niccol242 Meoni