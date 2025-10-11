Bloccò la pista di Linate | tunisino irregolare rimpatriato per attentato alla sicurezza

Si è conclusa col rimpatrio la vicenda giudiziaria del cittadino tunisino, che lo scorso lo scorso 19 settembre ha scavalcato la recinzione che delimita il runway dell’ aeroporto di Milano-Linate, bloccando di fatto lo scalo per circa 5 minuti per ragioni di sicurezza. Era stato deferito all’autorità giudiziaria dalla Polizia di Frontiera per attentato alla sicurezza dei trasporti e condotto, con provvedimento del questore, presso il Cpr di via Corelli a Milano, dove è rimasto fino a ieri, quando è stato imbarcato su un aereo per fare ritorno nel suo Paese di origine. Il trattenimento presso il Centro per il rimpatrio si è rivelato necessario in quanto lo straniero, sbarcato in Italia a Lampedusa il 28 aprile 2021 e irregolare sul territorio nazionale, non aveva con sé alcun documento, quindi la Polizia di Stato ha dovuto procedere agli accertamenti della sua identità prima del rimpatrio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Bloccò la pista di Linate: tunisino irregolare rimpatriato per attentato alla sicurezza

