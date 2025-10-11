Blitz tra gli ambulanti | sequestrati 70 chili di funghi

Padovaoggi.it | 11 ott 2025

Controlli a sorpresa ieri mattina 10 ottobre tra i banchi di frutta e verdura che rallegrano piazza delle Erbe. Il bilancio è pesante: elevate cinque sanzioni ad altrettanti ambulanti e tolti dal mercato 70 chili di funghi freschi che non rispettavano le linee guida di sicurezza per la vendita al. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

