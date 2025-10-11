Blitz della Polizia al Ruggi | trovata cocaina in un ambulatorio
Indagini in corso al “Ruggi d'Aragona” di Salerno, dove circa 8 involucri di cocaina sono stati trovati all'interno di una vecchia cassetta Vhs. A rinvenire la sostanza stupefacente sono stati gli agenti della Polizia del drappello insieme agli uomini del servizio di vigilanza, a seguito di una. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
