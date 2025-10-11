Blitz anti-spaccio nel centro di Bitonto | cinque arresti Il sindaco ringrazia i carabinieri

Nella serata di venerdì 10 ottobre i carabinieri della compagnia di Modugno e della locale stazione hanno messo a segno un blitz antidroga nel centro storico di Bitonto, dove un immobile disabitato, senza utenze, era stato trasformato - secondo gli investigatori - in una base di stoccaggio e. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Blitz notturno dei carabinieri nel centro storico di Bitonto: smantellate piazze di spaccio controllate dai clan locali - Operazione a largo raggio tra venerdì e sabato con l’impiego di elicotteri e pattuglie sul territorio: arresti e sequestri dopo il ritrovamento di una centrale di spaccio in una casa popolare ... Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it

