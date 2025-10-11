Blitz alla sagra di Cusano Mutri sequestrati 30 chili di funghi privi di certificazione
Tempo di lettura: < 1 minuto Un sequestro di alimenti offerti nell’ambito della sagra dei funghi e sanzioni amministrative è stato effettuato a Cusano Mutri da personale della Squadra Amministrativa della Polizia di Stato della Questura di Benevento e dagli ispettori del Dipartimento di Prevenzione della Asl di Benevento con i medici veterinari e biologi. Nel corso del blitz, in particolare, sono stati sequestrati oltre 60 chili di alimenti privi di etichettatura e tracciabilità, tra cui 30 chilogrammi di funghi, una parte dei quali non da coltivazione e conservati nelle dispense privi delle certificazioni sanitarie. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
blitz - sagra
