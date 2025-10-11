Bitonto | operazione antidroga arresti Carabinieri

L'operazione era finalizzata a contrastare lo spaccio di droga nel centro storico cittadino. Vari arresti in serata e varie perquisizioni da parte dei carabinieri a Bitonto, con sequestro di stupefacenti.

