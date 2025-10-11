Bitonto | operazione antidroga arresti Carabinieri

Noinotizie.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’operazione era finalizzata a contrastare lo spaccio di droga nel centro storico cittadino. Vari arresti in serata e varie perquisizioni da parte dei carabinieri a Bitonto, con sequestro di stupefacenti.         L'articolo Bitonto: operazione antidroga, arresti Carabinieri proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

bitonto operazione antidroga arresti carabinieri

© Noinotizie.it - Bitonto: operazione antidroga, arresti Carabinieri

In questa notizia si parla di: bitonto - antidroga

bitonto operazione antidroga arrestiOperazione antidroga nel centro storico di Bitonto - Perquisizioni dei carabinieri nella zona del Monastero delle Vergini, area cruciale dello spaccio nel comune barese, mentre un elicottero sorvolava la città. Si legge su rainews.it

Maxi operazione antidroga in Sardegna: i nomi di indagati e arrestati - Sono 76 gli indagati nell’ambito dell’operazione Termine, condotta dalla Dda di Cagliari, che ha smantellato un’imponente rete di narcotraffico in Sardegna, colpendo due gruppi criminali. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Bitonto Operazione Antidroga Arresti