Bitcoin crolla a 108.000 dollari dopo le minacce dazi di Trump alla Cina
Bitcoin e tutte le altre principali criptovalute hanno perso tra il 10% e il 40% del proprio valore in poche ore, dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha minacciato di imporre nuovamente dazi al 100% alle importazioni cinesi negli Stati Uniti. I criptoasset hanno seguito la traiettoria dei mercati finanziari americani, che hanno perso tra il 2% e il 3%. Trump ha minacciato i nuovi dazi a seguito di una serie di restrizioni commerciali che la Cina ha attuato nei confronti di diverse aziende, in particolare occidentali e americane, nell’ambito del trasporto di merci via mare e delle terre rare. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Prezzo del Bitcoin oggi: si ritira dai massimi storici tra cautela per lo shutdown USA - Il Bitcoin ha subito un arretramento mercoledì dopo che la valuta digitale aveva toccato livelli record sopra i 126. Come scrive it.investing.com
Bitcoin crolla del 12% dal prezzo record, ciclo finito? - Nonostante il calo del 12% dal prezzo record, il ciclo rialzista di Bitcoin non appare compromesso, soprattutto se reggerà il supporto critico tra $107. Segnala borsainside.com