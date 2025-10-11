Bitcoin crolla a 108.000 dollari dopo le minacce dazi di Trump alla Cina

Bitcoin e tutte le altre principali criptovalute hanno perso tra il 10% e il 40% del proprio valore in poche ore, dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha minacciato di imporre nuovamente dazi al 100% alle importazioni cinesi negli Stati Uniti. I criptoasset hanno seguito la traiettoria dei mercati finanziari americani, che hanno perso tra il 2% e il 3%. Trump ha minacciato i nuovi dazi a seguito di una serie di restrizioni commerciali che la Cina ha attuato nei confronti di diverse aziende, in particolare occidentali e americane, nell’ambito del trasporto di merci via mare e delle terre rare. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

