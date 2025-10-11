Bisseck via dall’Inter? La posizione del club in merito alle voci dalla Germania | i nerazzurri non lo svendono!

Inter News 24 Il punto della situazione. La notizia proveniente dalla Germania, riportata dalla Bild, ha scosso l’ambiente dell’ Inter: Yann Bisseck, difensore tedesco classe 2000, potrebbe dire addio ai nerazzurri già nella prossima sessione di calciomercato invernale. Nonostante l’ottimo avvio con l’ Inter nella scorsa stagione, il giovane difensore ha visto il suo minutaggio ridursi significativamente in questa stagione, complice l’arrivo di Manuel Akanji dal Manchester City e alcune prestazioni non all’altezza, come l’errore contro l’ Udinese nella seconda giornata di campionato. 🔗 Leggi su Internews24.com

