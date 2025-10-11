Bisseck segnali di crescita in Atletico Madrid Inter | c’è una sua qualità che è molto apprezzata da Chivu
Inter News 24 . Ecco quale. Nell’amichevole di ieri a Bengasi, in Libia, contro l’Atletico Madrid, Cristian Chivu ha avuto l’opportunità di testare alcuni giocatori che finora hanno avuto poco spazio in questa stagione con i nerazzurri. La partita, sebbene non fosse ufficiale, è stata un’occasione utile per fare il punto sulle risorse a disposizione, in particolare su quei giovani che potrebbero entrare nel giro della prima squadra. Tra questi, Yann Bisseck, difensore tedesco classe 2000, è stato uno dei titolari e ha dato segnali positivi. 🔗 Leggi su Internews24.com
