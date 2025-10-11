Inter News 24 Bisseck Inter, l’allarme dalla Germania: vuole il Mondiale e valuta l’addio già a gennaio! I club interessati a lui, e il prezzo è sceso a. La situazione. Arrivano conferme sul possibile addio di Yann Bisseck, difensore centrale tedesco classe 2000, dall’ Inter già nella finestra di mercato di gennaio. Il giocatore sta trovando poco spazio in questa prima parte di stagione, soprattutto dopo l’arrivo in nerazzurro di Manuel Akanji, difensore svizzero esperto che ha rapidamente conquistato il posto da titolare. Secondo la Bild, Bisseck starebbe seriamente valutando la possibilità di lasciare Milano per non compromettere le proprie chance di partecipare ai Mondiali 2026. 🔗 Leggi su Internews24.com

