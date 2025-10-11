Bisonte Firenze a caccia di riscatto | c’è la trasferta a Vallefoglia
FIRENZE – Il Bisonte Firenze, il riscatto passa dalla prima trasferta stagionale. Domani (12 ottobre) alle 17 è atteso al PalaMegabox di Pesaro dalla Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia, per la seconda giornata della Ssrie A1 Tigotà. Un altro duro ostacolo di fronte alle bisontine, che però si presenteranno nelle Marche con tanta voglia di rivincita: il primo match contro Chieri ha mostrato solo in parte il valore della squadra, capace di esprimersi ai propri livelli quasi esclusivamente nel terzo set, ma a inizio campionato gli alti e bassi sono quasi fisiologici per un gruppo profondamente rinnovato e ancora alla ricerca dei meccanismi perfetti. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
bisonte - firenze
