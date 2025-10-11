Il turismo è fatto dal viaggio e il viaggio di sensazioni. Prende il via proprio da qui ’Binari leggendari’, il progetto nazionale che vede come propria motrice la città di Santarcangelo. Punto nevralgico di un’iniziativa che percorre l’Italia attraverso quelle linee ferroviarie dismesse e ora ristrutturate, riscoprendo la storia e lo stile di vita di quei borghi attraversati un tempo dai binari ’leggendari’. Il progetto, fortemente voluto da Andrea Bombardieri, titolare dell’hotel il Villino di Santarcangelo, ’Santarcangelo hub – Binari leggendari’ è stato l’anno scorso vincitore di un bando del Ministero del turismo contro l’overtourism e consiste nel mettere a disposizione del turista una mappa online che traccia un percorso turistico attraverso l’entroterra seguendo la linea invisibile della storia per quei borghi in cui tempo fa transitava la ferrovia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Binari leggendari, il turismo segue la ferrovia