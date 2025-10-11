Biglietti concerti 2026 di Emma a Roma e Milano al via la vendita | i prezzi e dove acquistarli

Nel 2026 Emma terrà due concerti speciali a Roma e Milano: la vendita dei biglietti è aperta, ecco quanto costano e come acquistarli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: biglietti - concerti

Emma Marrone annuncia il ritorno live, le date dei concerti a Roma e Milano nel 2026 - Leggi su Sky TG24 l'articolo Emma Marrone annuncia il ritorno live, le date dei concerti a Roma e Milano nel 2026 ... Si legge su tg24.sky.it