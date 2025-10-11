Bianca Guaccero morto il padre Ettore | ‘Ti amerò per sempre’
Bianca Guaccero in lutto per la morte del padre Ettore. Un dolore profondo ha colpito Bianca Guaccero, attrice e conduttrice amatissima dal pubblico: il padre Ettore Guaccero è morto all’età di 81 anni. I funerali si sono tenuti oggi, sabato 11 ottobre alle 16, nella parrocchia di San Leone Magno a Bitonto, la città natale dell’attrice. Guaccero, da sempre legatissima al padre, lo aveva definito “il mio eroe silenzioso”, ricordando i periodi difficili legati ai suoi problemi di salute. “Ti amerò per sempre” – la dedica di Bianca Guaccero su Stories. Il racconto a “Ballando con le stelle”: “Pensavo fosse finita”. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
