Bianca Guaccero è morto il papà Ettore | Ti amerò per sempre

(Adnkronos) – "Ti amerò per sempre". Con queste parole, condivise in una Instagram story, Bianca Guaccero dice addio al papà Ettore, morto ieri, venerdì 10 ottobre, all’età di 81 anni. Oggi, come riporta il Corriere di Bari, alle 16, si svolgeranno i funerali nella parrocchia di San Leone Magno di Bitonto. Bianca Guaccero ha sempre parlato . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: bianca - guaccero

Stop a Techeteche Top Ten, Bianca Guaccero in lacrime su Stories: ‘Grazie per l’affetto’ (VIDEO)

Brutta batosta per Bianca Guaccero dopo la decisione Rai

Bianca Guaccero: il flop inaspettato in tv e la chiusura lampo che nessuno si aspettava

Bianca Guaccero, la conduttrice televisiva vincitrice di Ballando con le stelle, non si è sentita bene dopo una cena. Facendo i test medici, ha scoperto di avere un problema con i crostacei, collegato probabilmente al metallo che contengono ? di Roberta Da - facebook.com Vai su Facebook

“È morto” Lutto atroce per Bianca Guaccero, la notizia poco fa - Oggi i funerali a Bitonto, un momento di profondo dolore e ricordi indimenti ... Scrive bigodino.it

Chi era Ettore Guaccero il papà di Bianca: età, lavoro, com’è morto - C’è un filo che lega una figlia a suo padre e, nel caso di Bianca Guaccero, quel filo si è sempre sentito, anche tra le pieghe più riservate della sua storia. Da alphabetcity.it