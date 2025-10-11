Bianca Guaccero dolore immenso | addio al suo punto di riferimento
Un lutto profondo ha colpito Bianca Guaccero. Nella giornata di venerdì 10 ottobre è venuto a mancare Ettore Guaccero, il padre dell’attrice e conduttrice pugliese. Una notizia che ha commosso fan e colleghi del mondo dello spettacolo, da sempre legati alla figura solare e autentica della conduttrice. I funerali si terranno oggi alle ore 16 presso la parrocchia di San Leone Magno a Bitonto, città natale di Bianca. Nel corso della sua carriera, la Guaccero ha spesso raccontato con dolcezza il forte legame con il padre, descritto come un uomo di grande forza e sensibilità. Durante la scorsa edizione di Ballando con le stelle, dove aveva trionfato accanto a Giovanni Pernice, Bianca aveva dedicato una delle sue esibizioni proprio a lui. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: bianca - guaccero
