CLESSIDRA è il singolo di BIANCA D’APONTE, disponibile dal 10 ottobre 2025 su tutte le piattaforme di streaming e download, che anticipa l’uscita dell’album “Ensemble per BIANCA D’APONTE” (Gro dischiIrd), disponibile in formato fisico e digitale a partire dal 24 ottobre. Si tratta del primo disco dove sarà possibile ascoltare la voce della giovane e talentuosa cantautrice scomparsa prematuramente. “Clessidra”: il tempo di un amore che si dissolve con dolcezza. È finalmente disponibile da venerdì 10 ottobre 2025 su tutte le piattaforme digitali “Clessidra”, il primo brano ufficiale della cantautrice Bianca d’Aponte, voce intensa e profonda scomparsa nel 2003 a soli 23 anni. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

© Spettacolo.periodicodaily.com - Bianca d’Aponte: esce “Clessidra”, il primo singolo ufficiale della cantautrice prematuramente scomparsa