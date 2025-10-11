Bianca d’Aponte | esce Clessidra il primo singolo ufficiale della cantautrice prematuramente scomparsa
CLESSIDRA è il singolo di BIANCA D’APONTE, disponibile dal 10 ottobre 2025 su tutte le piattaforme di streaming e download, che anticipa l’uscita dell’album “Ensemble per BIANCA D’APONTE” (Gro dischiIrd), disponibile in formato fisico e digitale a partire dal 24 ottobre. Si tratta del primo disco dove sarà possibile ascoltare la voce della giovane e talentuosa cantautrice scomparsa prematuramente. “Clessidra”: il tempo di un amore che si dissolve con dolcezza. È finalmente disponibile da venerdì 10 ottobre 2025 su tutte le piattaforme digitali “Clessidra”, il primo brano ufficiale della cantautrice Bianca d’Aponte, voce intensa e profonda scomparsa nel 2003 a soli 23 anni. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com
