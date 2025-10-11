A Istanbul, in Turchia, si è svolta l’ottava edizione del Comegym, la manifestazione giovanile di ginnastica dedicata ai paesi del Mediterraneo. Per l’Italia presente il palestrino Andrea Bertasi che, nella categoria Pre-Junior, dopo aver siglato l’accoppiata d’oro nei concorsi generali, vincendo sia individualmente che a squadre, brilla anche agli attrezzi conquistando altri due ori, al corpo libero e agli anelli, e un bronzo alla sbarra. Un bottino incredibile per lui nella trasferta turca, alla sua prima volta in maglia Azzurra, che non può che far impazzire di gioia gli allenatori Emanuele Menegozzo e Claudio Pasquali, tutta la società ferrarese, e i tanti che si sono uniti nelle felicitazioni già dopo la prima giornata di gara. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Bertasi conquista altri due ori a Istanbul. E le allieve della Pgf volano ai regionali