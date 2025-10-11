Bernardo Mattarella Invitalia | Iter per incentivi a imprese vanno resi più semplici – Il video

(Agenzia Vista) Capri, 11 ottobre 2025 "Rendere gli strumenti agevolativi sempre più fruibili e più semplici da utilizzare é l'obiettivo che abbiamo oggi": l'Ad di Invitalia, Bernardo Mattarella, lo sottolinea al convegno di carpi dei Giovani imprenditori di Confindustria. "In occasione delle audizioni in Parlamento sulla riforma degli incentivi, abbiamo fatto alcune proposte per snellire e velocizzare gli iter di approvazione. Ad esempio, nell'istruttoria ci sono delle cose che noi possiamo sicuramente semplificare. Ma – spiega – una delle esigenze più importanti è quella di avere una costanza di dotazione finanziaria attraverso la dotazione di un Fondo unico per gli incentivi che consenta al soggetto gestore di attivare i fondi a seconda della domanda. 🔗 Leggi su Open.online