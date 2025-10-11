Bergomi sulla NAzionale | Italia la sfida con l’Estonia è difficile ma la Norvegia non perde terreno
Inter News 24 Bergomi analizza la partita dell’Italia contro l’Estonia e la corsa per la qualificazione ai Mondiali: le parole dell’ex nerazzurro. Giuseppe Bergomi, intervenuto dagli studi di Sky, ha commentato la difficile sfida che attende l’Italia contro l’Estonia, alla luce del risultato della Norvegia contro Israele. Dopo il roboante 5-0 inflitto dalla squadra scandinava agli israeliani, l’ex capitano dell’ Inter ha espresso alcune preoccupazioni per il cammino degli azzurri: «Non siamo mai stati una nazionale che ha fatto tanti gol. Con Gattuso ne abbiamo fatti dieci in due partite, ma anche subiti quattro con Israele. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: bergomi - nazionale
Nazionale, Bergomi: "Gattuso ha idee giuste che possono portarci al Mondiale"
ITÁLIA 82 Dino Zoff, Francesco Graziani, Giuseppe Bergomi, Gaetano Scirea, Fulvio Collovati, Claudio Gentile, Bruno Conti, Paolo Rossi, Gabriele Oriali, Antonio Cabrini, Marco Tardeli. Italia National Team 1982, World Cup. Tec. Enzo Bearzot - facebook.com Vai su Facebook
Bergomi: "Non mi sono mai illuso sulla Norvegia. Prepariamoci agli spareggi" - Giuseppe Bergomi, dagli studi di Sky, ha parlato della sfida che attende questa sera l’Italia con l’Estonia, ancora più complicata. Come scrive tuttomercatoweb.com
Estonia-Italia 1-3: video, gol e highlights - Difficilissimo conquistare il primo posto del girone e l’accesso diretto ai Mondiali, ma almeno la Nazionale di Gattuso batte l’Estonia 3- sport.sky.it scrive