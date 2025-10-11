Inter News 24 Bergomi analizza la partita dell’Italia contro l’Estonia e la corsa per la qualificazione ai Mondiali: le parole dell’ex nerazzurro. Giuseppe Bergomi, intervenuto dagli studi di Sky, ha commentato la difficile sfida che attende l’Italia contro l’Estonia, alla luce del risultato della Norvegia contro Israele. Dopo il roboante 5-0 inflitto dalla squadra scandinava agli israeliani, l’ex capitano dell’ Inter ha espresso alcune preoccupazioni per il cammino degli azzurri: «Non siamo mai stati una nazionale che ha fatto tanti gol. Con Gattuso ne abbiamo fatti dieci in due partite, ma anche subiti quattro con Israele. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Bergomi sulla NAzionale: «Italia, la sfida con l’Estonia è difficile, ma la Norvegia non perde terreno»