Bergamo teleriscaldamento più green | il 90% del calore recuperato da fonti non fossili

Bergamo. “Con una rete in costante espansione, sistemi di accumulo termico all’avanguardia e una quota di calore da fonti non fossili prossima al 90%, Bergamo dimostra che la neutralità climatica non è un obiettivo astratto, ma una direzione concreta e misurabile“. Così l’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Bergamo, Ferruccio Rota, traccia il punto sull’impegno a rendere il teleriscaldamento ancora più sostenibile in città. Il sistema energetico integrato di Bergamo è pronto a un nuovo salto di qualità, candidandosi a diventare uno dei sistemi più green dell’intero Paese: già nel 2024 quasi due terzi del calore distribuito provenivano da fonti non fossili (69%), percentuale che nel 2025 salirà vicino al 90%. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

