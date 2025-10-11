Bergamo si gemella alla città palestinese di Gerico

IL GEMELLAGGIO. La firma è in programma lunedì 13 ottobre a Palazzo Frizzoni. Saranno presenti fra gli altri i due sindaci Elena Carnevali e Salem Ghrouf e l’assessora alla Pace Marzia Marchesi. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Bergamo si gemella alla città palestinese di Gerico

In questa notizia si parla di: bergamo - gemella

