Bergamo si gemella alla città palestinese di Gerico

Ecodibergamo.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

IL GEMELLAGGIO. La firma è in programma lunedì 13 ottobre a Palazzo Frizzoni. Saranno presenti fra gli altri i due sindaci Elena Carnevali e Salem Ghrouf e l’assessora alla Pace Marzia Marchesi. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

In questa notizia si parla di: bergamo - gemella

