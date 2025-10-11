Benzina e fiamme contro la casa del Comune | Moschiano sotto attacco nella notte
Qualcuno, nella notte, ha deciso che il Comune di Moschiano dovesse bruciare. Una tanica di benzina, un fiammifero, il buio di via Umberto Nobile. Il gesto vile di chi non vuole farsi vedere, ma vuole farsi sentire.L’incendio fermato dal coraggio dei cittadiniLe fiamme hanno morso le vetrate. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: benzina - fiamme
Ennesimo rogo: con un frammento di stoffa intriso di benzina appiccano le fiamme a un’auto
Ostia Antica, incendio in piena notte: auto in fiamme al distributore di benzina
Fiamme sul Litorale, 3 roghi quasi in contemporanea. Lingue di fuoco vicino un distributore di benzina
L'INTERVENTO | Crotone, in fiamme Smart alimentata a benzina e Gpl: provvidenziale intervento dei Vigili del fuoco https://gazzettadelsud.it/?p=2105681 - facebook.com Vai su Facebook
#GlobalSumudFlotilla, #Speranzon (#FdI): "#Sinistra getta benzina sul fuoco, serve responsabilità" - X Vai su X
La benzina sul furgone, poi le fiamme. Attentato incendiario a Villa Gordiani - Ignoti hanno lanciato del materiale infiammabile dando fuoco a un furgone parcheggiato in strada. Segnala romatoday.it
Auto rubata si schianta contro una pompa di benzina: fiamme altissime e paura tra i passanti - Attimi di terrore lungo una strada dove un’auto rubata si è schiantata contro una pompa di benzina, provocando un incendio impressionante. Come scrive affaritaliani.it