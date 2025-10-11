Benevento | In zona ASI nasce il Ponte 15 ottobre 2015 martedì la cerimonia inaugurale
Benevento intitola un ponte al 15 ottobre 2015, giorno della tragica alluvione: una cerimonia per ricordare le vittime e celebrare la resilienza della città e del suo tessuto produttivo.. Benevento, 10 ottobre 2015 – Il sindaco Clemente Mastella e il presidente del Consorzio Asi Domenico Vessichelli comunicano che martedì 14 ottobre, alle ore 12,30, si svolgerà la cerimonia d’intitolazione, alla presenze di Autorità civili, militari e religiose, del Ponte che sarà intitolato al 15 Ottobre 2015, giornata in cui la Città di Benevento fu colpita da devastanti eventi alluvionali, da cui seppe rialzarsi con coraggio, dedizione e spirito di sacrificio di Cittadini, Imprese e Istituzioni. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
