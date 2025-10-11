benevento il v congresso nazionale aifec con sorpresa finale

Tempo di lettura: 2 minuti Nella giornata di ieri, presso la sala convegni dell’Ospedale Fatebenefratelli di Benevento, il sindaco Clemente Mastella ha ufficialmente inaugurato i lavori del V Congresso Nazionale dell’Associazione Infermieri di Famiglia e di Comunità (AIFeC), intitolato “Infermieristica di Famiglia tra eresia e delirio”. L’evento, che si protrarrà per due giornate (10 e 11 ottobre 2025), rappresenta un importante momento di confronto e riflessione sul ruolo sempre più centrale dell’Infermiere di Famiglia e di Comunità nel nuovo modello di assistenza territoriale. “L’infermiere di famiglia è oggi una figura imprescindibile per garantire prossimità, ascolto e continuità nelle cure – ha dichiarato il sindaco Mastella – soprattutto nelle aree interne, dove la distanza dai grandi centri non deve tradursi in solitudine o disuguaglianza sanitaria. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

