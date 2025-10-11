Belpasso celebra Chiara Naso | l' atleta convocata al raduno della Nazionale femminile di rugby in carrozzina

Cataniatoday.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Municipio di Belpasso ha accolto con orgoglio Chiara Naso, 21 anni, atleta del Wheelchair Rugby Catania, protagonista di un traguardo storico per lo sport paralimpico italiano: la convocazione al primo raduno tecnico della Nazionale femminile di rugby in carrozzina, svoltosi a Verona il 27 e. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: belpasso - celebra

Belpasso celebra Riccardo Apa, giovane ingegnere premiato per le sue ricerche sull’efficienza delle missioni spaziali

Belpasso celebra Chiara Naso: l'atleta convocata al raduno della Nazionale femminile di rugby in carrozzina - Chiara, che ha iniziato a praticare sport fin da bambina cimentandosi nel nuoto prima di scoprire la sua vocazione per il rugby, gioca e si allena con costanza ogni giorno ... Lo riporta cataniatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Belpasso Celebra Chiara Naso