Belpasso celebra Chiara Naso | l' atleta convocata al raduno della Nazionale femminile di rugby in carrozzina
Il Municipio di Belpasso ha accolto con orgoglio Chiara Naso, 21 anni, atleta del Wheelchair Rugby Catania, protagonista di un traguardo storico per lo sport paralimpico italiano: la convocazione al primo raduno tecnico della Nazionale femminile di rugby in carrozzina, svoltosi a Verona il 27 e. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
In questa notizia si parla di: belpasso - celebra
Belpasso celebra Riccardo Apa, giovane ingegnere premiato per le sue ricerche sull’efficienza delle missioni spaziali
Belpasso celebra Riccardo Apa, giovane ingegnere premiato per le sue ricerche sull’efficienza delle missioni spaziali https://ift.tt/2FjgbKW https://ift.tt/1DbtvfP - X Vai su X
The 10th edition of the Belpasso International Sculpture Symposium “Oro dell’Etna” has just concluded, a unique event celebrating the art and strength of Etna’s lava stone. We are proud that Milla participated as a technical sponsor, providing our PPE fo - facebook.com Vai su Facebook
Belpasso celebra Chiara Naso: l'atleta convocata al raduno della Nazionale femminile di rugby in carrozzina - Chiara, che ha iniziato a praticare sport fin da bambina cimentandosi nel nuoto prima di scoprire la sua vocazione per il rugby, gioca e si allena con costanza ogni giorno ... Lo riporta cataniatoday.it