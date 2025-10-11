belle epoque a palazzo blu in mostra cento capolavori

di Mario Ferrari PISA Oltre cento opere provenienti dai più prestigiosi musei internazionali approdano sui lungarni pisani per celebrare gli artisti italiani a Parigi nella stagione d’oro dell’arte europea. Dal 15 ottobre 2025 al 7 aprile 2026, Palazzo Blu ospita la grande mostra d’autunno " Belle Époque. Pittori italiani a Parigi nell’età dell’Impressionismo ", un viaggio nella nascita della modernità artistica europea attraverso i capolavori di Giovanni Boldini, Giuseppe De Nittis e Federico Zandomeneghi, protagonisti assoluti della scena parigina tra Otto e Novecento. Promossa dalla Fondazione Palazzo Blu, organizzata da MondoMostre con il contributo di Fondazione Pisa e la curatela di Francesca Dini - tra i massimi esperti dell’Ottocento italiano - l’esposizione riunisce centinaia di dipinti provenienti dai più prestigiosi musei internazionali, dal Musée d’Orsay al Philadelphia Museum of Art, dal Louvre alle Gallerie degli Uffizi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

