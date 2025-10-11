Belinelli sulla Nazionale | Banchi uomo giusto Futuro? Ho parlato con Petrucci e Datome e…

Le parole di Marco Belinelli, ospite al Festival dello Sport di Trento, sul nuovo ct dell’Italbasket e su un suo possibile ruolo dirigenziale in Nazionale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Belinelli sulla Nazionale: “Banchi uomo giusto. Futuro? Ho parlato con Petrucci e Datome e…”

In questa notizia si parla di: belinelli - nazionale

Marco Belinelli: «Ho realizzato i miei sogni. L'unico rammarico? La Nazionale...» - X Vai su X

Intervistato dal Corriere del Trentino, Marco Belinelli ha svelato l’unico rimpianto della sua carriera: non riuscire a vincere con l’Italia. #Italbasket - facebook.com Vai su Facebook

Italbasket, Belinelli: "Banchi persona fondamentale per me, gli auguro il meglio" - Leggi su Sky Sport l'articolo Italbasket, Belinelli: 'Banchi persona fondamentale per me, gli auguro il meglio' ... Si legge su sport.sky.it

Pianigiani: "Nazionale, Banchi l'uomo giusto. Tornare? Cerco qualcosa che mi intrighi" - L'ex allenatore di Nazionale, Milano e Siena, che ha appena pubblicato il libro "Essere Coach", parla a tutto tondo di Supercoppa, dell'inizio della stagione di Eurolega e campionato ... Segnala gazzetta.it