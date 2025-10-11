Belgio bloccato dalla Macedonia | De Bruyne domina ma non basta

Forzazzurri.net | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Corriere dello Sport oggi sottolinea come Kevin De Bruyne, pur dominando il duello personale . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

belgio bloccato dalla macedonia de bruyne domina ma non basta

© Forzazzurri.net - Belgio bloccato dalla Macedonia: De Bruyne domina ma non basta

In questa notizia si parla di: belgio - bloccato

belgio bloccato macedonia deBelgio-Macedonia del Nord 0-0: De Bruyne spreca, Elmas resiste - Macedonia del Nord di Venerdi 10 Ottobre 2025: De Bruyne pericoloso, ma Dimitrievski salva. Secondo calciomagazine.net

belgio bloccato macedonia deIl Belgio di Garcia fischiato contro la Macedonia nonostante i 25 tiri, ora deve vincere in Galles (Mondiale a rischio?) - Il Belgio di De Bruyne e Garcia rischia l'esclusione dai Mondiali, deve vincere lunedì in Galles ma sembra non riuscire a segnare. ilnapolista.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Belgio Bloccato Macedonia De