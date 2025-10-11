Beccato dai carabinieri mentre spaccia | 22enne finisce in manette

Casertanews.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E' stato arrestato in flagranza un 22enne, residente a San Cipriano d’Aversa e già noto alle forze dell’ordine mentre spacciava in strada. Le manette sono scattate da parte dei carabinieri della compagnia di Casal di Principe nell'ambito di una attività di controllo del territorio.Durante la. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: beccato - carabinieri

Spaccaiatore itinerante beccato dai carabinieri: 25enne in manette

Il chirurgo sospeso beccato a operare, l’intervento alle orecchie da 500 euro sul letto matrimoniale: cosa ha detto Carlo Bravi ai carabinieri dopo il blitz

Arnesi da scasso e due mazze in auto: beccato e denunciato dai carabinieri di Pianella

Beccato mentre evade dai domiciliari, 26enne aizza i suoi pitbull contro i carabinieri: ma i cani azzannano lui e non i militari - Accortosi dei carabinieri, rientra di corsa a casa e si infila sotto la doccia. Lo riporta corriereadriatico.it

Spaccia eroina in pieno centro. La telefonata ai carabinieri. Arrestato 34enne in flagranza - Questa la segnalazione arrivata nelle prime ore della notte alla centrale operativa della compagnia carabinieri di San ... Come scrive lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Beccato Carabinieri Mentre Spaccia