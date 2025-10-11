Bebe Vio Grandis | Lo sport è seconda occasione alla vita per trovare la felicità
Roma – “ L’associazione art4sport è un’associazione che sì occupa da 15 anni di ragazzi che hanno subito un’amputazione. Abbiamo ragazzi di un po’ di tutte l’età, dai 4 anni in su, e il nostro scopo è riuscire a dare il pezzettino mancante che può servire ai ragazzi con disabilità fisica per fare sport”. Lo ha dichiarato l’atleta paralimpica Bebe Vio Grandis nel corso dell’evento intitolato ‘Oltre le barriere:Sport e inclusione’ a Roma, tenutosi presso il Circolo degli Esteri a Roma. “Facciamo tutti lo sport, facciamo qualsiasi cosa, lo scopo è riuscire a fare in modo che si divertino e basta, che ci sia inclusione e che riescano a trovare una seconda opportunità di felicità attraverso lo sport. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
